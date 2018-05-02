Kayıt
11:05 02 Mayıs 2018
Ankara+ 26°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Fotoğraf

    Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Real Madrid

    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Real Madrid - Bayern Münich - Joshua Kimmich
    • Karim Benzema
    • Real Madrid - Bayern Münich
    • Real Madrid - Bayern Münich
    • Zinedine Zidane
    • Real Madrid - Bayern Münich
    © REUTERS / Paul Hanna
    Madrid'de oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği yarı final rövanş maçına hızlı başlayan Bayern Münih, Joshua Kimmich'in 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

    Deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih'le sahasında 2-2 berabere kalan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ilk takım oldu.

    Şampiyonlar Ligi'nde ilk final biletini Real Madrid aldı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Real Madrid'in gollerini Karim Benzema (11 ve 46), Bayern'in gollerini ise 3. dakika Kimmich ve 63. dakikada James Rodrigues attı.

    Şampiyonlar Ligi finali 26 Mayıs 2018 tarihinde Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Diğer finalist ise Roma ile Liverpool arasında oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.

    ZİDANE'DAN BÜYÜK BAŞARI

    Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane da, Marcello Lippi'den sonra üst üste üçüncü kez takımını Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkaran ilk teknik adam oldu.

    Lippi de 1996-1998 döneminde Juventus ile aynı başarıya imza atmıştı.

    İlgili konular:

    Real Madrid-Bayern Münih maçı Cüneyt Çakır'ın
    Etiketler:
    UEFA Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Real Madrid, Cüneyt Çakır, Zinedine Zidane
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tümfotoğraflar

    • 1 Mayıs'ı SSCB’de nasıl kutluyorlardı?
      Son güncelleme: 14:54 01.05.2018
      14:54 01.05.2018

      1 Mayıs'ı SSCB’de nasıl kutluyorlardı?

      Hem Türkiye, Rusya ve ABD hem de Avrupa, Afrika, Latin Amerika ve Asya’nın birçok ülkesinin 1 Mayıs'ta kutladıkları bayramın, Uluslararası İşçi Bayramı, Bahar ve İşçi Bayramı, Emek Bayramı ve İlkbahar Günü gibi birkaç adı bulunuyor.

      13
    • Kocaelispor, İsmetpaşa Stadyumu
      Son güncelleme: 11:00 01.05.2018
      11:00 01.05.2018

      Hatıra kapma yarışına giren taraftarlar, stadı parça parça götürdüler

      Kocaelispor, İsmetpaşa Stadyumu'nda son karşılaşmasını oynarken, taraftarlar karşılaşma sonrası yıkılacak stadyumdan hatıra kapma yarışına girdi. Kimisi kale filelerinden bir parça, kimisi ise köşe bayraklarını aldı.

      5
    • İstiklal Caddesi, 1 Mayıs, Polis
      Son güncelleme: 09:28 01.05.2018
      09:28 01.05.2018

      Taksim Meydanı ve çevresi, 1 Mayıs dolayısıyla kapatıldı

      1 Mayıs Emek ve Dayanışla Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

      5
    • Gelin, gelinlik, evlilik, nişan, nikah
      Son güncelleme: 12:17 30.04.2018
      12:17 30.04.2018

      İzmirli modacı, ekolojik gelinlik tasarladı

      İki yıl önce 'Ekolojik Moda' adı altında doğal kumaşlarla tasarım yapan modacı Jeyan Gedik, 'Natura' adını verdiği yeni gelinlik koleksiyonunu tanıttı.

      6

    Önerilenler

    Multimedya

    1 Mayıs'ı SSCB’de nasıl kutluyorlardı?
    1 Mayıs'ı SSCB’de nasıl kutluyorlardı?
    Karikatür
    Batı ülkeleri kimyasal saldırıyı yalanlayan tanıklara nasıl tepki verdi?
    SVD
    Sade, güvenilir ve ölümcül: Otomatik Dragunov tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam