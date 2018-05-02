Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde ilk final biletini Real Madrid aldı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Real Madrid'in gollerini Karim Benzema (11 ve 46), Bayern'in gollerini ise 3. dakika Kimmich ve 63. dakikada James Rodrigues attı.
Şampiyonlar Ligi finali 26 Mayıs 2018 tarihinde Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Diğer finalist ise Roma ile Liverpool arasında oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.
ZİDANE'DAN BÜYÜK BAŞARI
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane da, Marcello Lippi'den sonra üst üste üçüncü kez takımını Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkaran ilk teknik adam oldu.
Lippi de 1996-1998 döneminde Juventus ile aynı başarıya imza atmıştı.
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