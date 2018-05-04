Hawaii'de Kilauea Yanardağı faaliyete geçti

Yanardağın faaliyete geçmesinde, önceki günlerde Puna bölgesinde meydana gelen ve büyüklüğü 5 ile 2 arasında değişen çok sayıda depremin etkili olduğu sanılıyor.
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti.
Yanardağın faaliyete geçmesinde, önceki günlerde Puna bölgesinde meydana gelen ve büyüklüğü 5 ile 2 arasında değişen çok sayıda depremin etkili olduğu sanılıyor.
Günümüzün şövalyeleri, Moskova’nın tarihi parklarından biri Kolomenskoye’de Aziz Georgiy Şövalye Turnuvası için toplandı.
Deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih'le sahasında 2-2 berabere kalan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ilk takım oldu.
Hem Türkiye, Rusya ve ABD hem de Avrupa, Afrika, Latin Amerika ve Asya’nın birçok ülkesinin 1 Mayıs'ta kutladıkları bayramın, Uluslararası İşçi Bayramı, Bahar ve İşçi Bayramı, Emek Bayramı ve İlkbahar Günü gibi birkaç adı bulunuyor.
Kocaelispor, İsmetpaşa Stadyumu'nda son karşılaşmasını oynarken, taraftarlar karşılaşma sonrası yıkılacak stadyumdan hatıra kapma yarışına girdi. Kimisi kale filelerinden bir parça, kimisi ise köşe bayraklarını aldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)