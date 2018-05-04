Kinjal hipersonik füzeleriyle donatılan MiG-31K avcı uçakları, ilk kez Moskova semalarında

Bu hazırlıklar kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Mart'ta kamuoyuna duyurduğu Kinjal (Hançer) hipersonik füze sistemleriyle donatılan modernize edilmiş MiG-31K avcı uçakları, başkent Moskova’da düzenlenen Rus Hava Kuvvetleri’nin 9 Mayıs askeri geçit töreni provasına ilk kez katıldı.
Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kinjal füze sisteminin 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda tarihi Kızıl Meydan'da yapılacak geçit töreninde ilk kez görücüye çıkacağını söylemişti.
Askeri geçit provasına katılan MiG-31K avcı uçakları ve Kinjal hipersonik füzelerinin görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
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