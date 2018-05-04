Kinjal hipersonik füzeleriyle donatılan MiG-31K avcı uçakları, ilk kez Moskova semalarında

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kinjal hipersonik füze sisteminin, uçak gemileri, destroyerler ve kruz gemileri gibi büyük deniz hedeflerini imha edebildiği ve mevcut ve gelecekteki tüm füze savunma sistemlerini etkisiz hale getirebildiği ifade edildi.