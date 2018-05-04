'Mrs&Ms Russia Earth 2018' Güzellik Yarışması'ndan renkli kareler

Hem Türkiye, Rusya ve ABD hem de Avrupa, Afrika, Latin Amerika ve Asya’nın birçok ülkesinin 1 Mayıs'ta kutladıkları bayramın, Uluslararası İşçi Bayramı, Bahar ve İşçi Bayramı, Emek Bayramı ve İlkbahar Günü gibi birkaç adı bulunuyor.