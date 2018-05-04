'Mrs&Ms Russia Earth 2018' Güzellik Yarışması'ndan renkli kareler

En prestijli uluslararası güzellik yarışmalarından biri olarak kabul edilen 'Mrs & Ms Earth Güzellik Yarışması'nın Rusya ayağından renkli kareler, Sputnik'in galerisinde.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Mir Konser Salonu'nda 'Mrs & Ms Russia Earth 2018' Güzellik Yarışması'nın finali gerçekleşti. Bu yıl ilk kez Rusya’da düzenlenen yarışmaya ülkenin çeşitli bölgelerinden onlarca güzel katıldı.
En prestijli uluslararası güzellik yarışmalarından biri olarak kabul edilen 'Mrs & Ms Earth Güzellik Yarışması'nın Rusya ayağından renkli kareler, Sputnik'in galerisinde.
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti.
Günümüzün şövalyeleri, Moskova’nın tarihi parklarından biri Kolomenskoye’de Aziz Georgiy Şövalye Turnuvası için toplandı.
Deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih'le sahasında 2-2 berabere kalan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ilk takım oldu.
Hem Türkiye, Rusya ve ABD hem de Avrupa, Afrika, Latin Amerika ve Asya’nın birçok ülkesinin 1 Mayıs'ta kutladıkları bayramın, Uluslararası İşçi Bayramı, Bahar ve İşçi Bayramı, Emek Bayramı ve İlkbahar Günü gibi birkaç adı bulunuyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)