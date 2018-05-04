Kuzey Osetyalı fotoğrafçının objektifinden nefes kesen doğa manzaraları

Fotoğrafçı Kazbek Arçegov, Kuzey Osetya’nın çeşitli bölgelerinde çektiği büyülü atmosferiyle nefes kesen görüntüleri Instagram sayfasında paylaşıyor.
Çalışmalarından bazıları, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’ya bağlı Kuzey Osetya Cumhuriyeti, doğal güzellikleriyle Kafkasya’nın ‘dağlık incilerinden’ biri olarak anılıyor.
Fotoğrafçı Kazbek Arçegov, Kuzey Osetya’nın çeşitli bölgelerinde çektiği büyülü atmosferiyle nefes kesen görüntüleri Instagram sayfasında paylaşıyor.
Çalışmalarından bazıları, Sputnik’in galerisinde.
2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferi her yıl 9 Mayıs'ta büyük bir coşkuyla kutlayan Rusya, bu yılki Zafer Bayramı etkinliklerinde askeri gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Mir Konser Salonu'nda 'Mrs & Ms Russia Earth 2018' Güzellik Yarışması'nın finali gerçekleşti. Bu yıl ilk kez Rusya’da düzenlenen yarışmaya ülkenin çeşitli bölgelerinden onlarca güzel katıldı.
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti.
Günümüzün şövalyeleri, Moskova’nın tarihi parklarından biri Kolomenskoye’de Aziz Georgiy Şövalye Turnuvası için toplandı.
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