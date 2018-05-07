Belarus’un en güzeli seçildi

Kırım’ın Bahçesaray kentinde UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alan ve Hz. Hızır ile Hz. İlyas Peygamberin kavuşma günü olarak kabul edilen ve baharın müjdeleyicisi anlamına gelen Hıdırellez çeşitli etkinliklerle kutlandı.