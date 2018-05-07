Belarus’un en güzeli seçildi

Birinci seçilen Minsk’ten üniversite öğrencisi Vasileviç, önümüzdeki dönemde düzenlenecek uluslararası güzellik yarışmalarında ülkesini temsil etme hakkını kazanmış oldu. Yarışma finalinin göz alıcı görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2018 Belarus Güzeli Yarışması'nın finalinde 20 yaşındaki Mariya Vasileviç birincilik tacını giydi. Görkemli bir organizasyonla gerçekleştirilen yarışmaya Belarus’un dört bir yanından 30 güzel katıldı.
Birinci seçilen Minsk’ten üniversite öğrencisi Vasileviç, önümüzdeki dönemde düzenlenecek uluslararası güzellik yarışmalarında ülkesini temsil etme hakkını kazanmış oldu. Yarışma finalinin göz alıcı görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
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