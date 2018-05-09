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    Kaçak yollardan getirilen köpekler ihaleyle satılacak

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    • Kaçak yollardan getirilen köpekler ihaleyle satılacak
    • Kaçak yollardan getirilen köpekler ihaleyle satılacak
    • Kaçak yollardan getirilen köpekler ihaleyle satılacak
    • Kaçak yollardan getirilen köpekler ihaleyle satılacak
    • Kaçak yollardan getirilen köpekler ihaleyle satılacak
    © AA / Hakan Mehmet Şahin
    Kaçak yollarla yurda sokulmak istenirken Kapıkule Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 30 cins köpek, açık artırmayla satılacak.

    Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan 30 cins köpek, açık artırmayla satışa sunulacak.

    Türkiye'ye kaçak olarak getirilmek istenirken sınır kapısında yakalanan yavru köpeklerin satışı için ihale düzenlenecek.

    Etiketler:
    ihale, yavru köpek, köpek, Edirne
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