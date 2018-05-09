Kaçak yollardan getirilen köpekler ihaleyle satılacak

Türkiye'ye kaçak olarak getirilmek istenirken sınır kapısında yakalanan yavru köpeklerin satışı için ihale düzenlenecek.
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan 30 cins köpek, açık artırmayla satışa sunulacak.
Türkiye'ye kaçak olarak getirilmek istenirken sınır kapısında yakalanan yavru köpeklerin satışı için ihale düzenlenecek.
Anıtkabir'i ziyaret eden Muharrem İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk; Bugün huzurunuza, kurduğunuz ve sonsuza kadar yaşayacak olan cumhuriyetin cumhurbaşkanı adayı olarak geldim. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında sorunlarını çözmüş, halkı mutlu, geleceğe güvenle bakan bir ülke olacağımıza söz veriyorum."
ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle bin 700 kişinin tahliye edildiği Leilani Estates yerleşiminde lavlardan hasar gören konut ve binaların sayısının 35'e ulaştığı bildirildi. Bölgede 2 yeni lav çatlağı oluştu.
Kırım’ın Bahçesaray kentinde UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alan ve Hz. Hızır ile Hz. İlyas Peygamberin kavuşma günü olarak kabul edilen ve baharın müjdeleyicisi anlamına gelen Hıdırellez çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2018 Belarus Güzeli Yarışması'nın finalinde 20 yaşındaki Mariya Vasileviç birincilik tacını giydi. Görkemli bir organizasyonla gerçekleştirilen yarışmaya Belarus’un dört bir yanından 30 güzel katıldı.
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