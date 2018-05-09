ABD'nin Menbiç'teki yeni askeri üssünün fotoğrafları yayımlandı

Türkiye'nin Afrin'in ardından askeri müdahale ile tehdit ettiği Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'te ABD'nin 3 ay önce kurduğu yeni askeri üssün fotoğrafları uluslararası haber ajansları tarafından aboneleriyle paylaşıldı.
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan 30 cins köpek, açık artırmayla satışa sunulacak.
Anıtkabir'i ziyaret eden Muharrem İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk; Bugün huzurunuza, kurduğunuz ve sonsuza kadar yaşayacak olan cumhuriyetin cumhurbaşkanı adayı olarak geldim. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında sorunlarını çözmüş, halkı mutlu, geleceğe güvenle bakan bir ülke olacağımıza söz veriyorum."
ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle bin 700 kişinin tahliye edildiği Leilani Estates yerleşiminde lavlardan hasar gören konut ve binaların sayısının 35'e ulaştığı bildirildi. Bölgede 2 yeni lav çatlağı oluştu.
Kırım’ın Bahçesaray kentinde UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alan ve Hz. Hızır ile Hz. İlyas Peygamberin kavuşma günü olarak kabul edilen ve baharın müjdeleyicisi anlamına gelen Hıdırellez çeşitli etkinliklerle kutlandı.
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