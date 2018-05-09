ABD'nin Menbiç'teki yeni askeri üssünün fotoğrafları yayımlandı

Anıtkabir'i ziyaret eden Muharrem İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk; Bugün huzurunuza, kurduğunuz ve sonsuza kadar yaşayacak olan cumhuriyetin cumhurbaşkanı adayı olarak geldim. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında sorunlarını çözmüş, halkı mutlu, geleceğe güvenle bakan bir ülke olacağımıza söz veriyorum."