İkinci Dünya Savaşı’nın en hızlı ve seri avcı uçakları

ABD yapımı uzun mesafe uçağı P-51B Mustrang, yatay uçuşta o zamanların rekoru olan 700 km/saat hızını aşıyordu. Muharebe koşullarında motoru bin 650 beygir gücü üretiyordu.

Silahlar: Üzerinde 4 adet büyük kalibreli makineli tüfek ve bomba tutucusu bulunuyordu.

ABD Hava Kuvvetleri’nde Mustang’lar, genel olarak Almanya’daki savunma fabrikalarına düzenlenen saldırılarda kullanılan Consolidated B-24 Liberator ve B-17 Flying Fortress (Uçan Kale) ağır bombardıman uçaklarına refakat etmek için kullanılırdı.