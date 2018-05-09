İkinci Dünya Savaşı’nın en hızlı ve seri avcı uçakları

Sputnik, İkinci Dünya Savaşı sırasında gökyüzüne hâkim olan en hızlı ve seri piston motorlu avcı uçaklarını anlatıyor.
Hız, her zaman bir hava çatışmasının en önemli avantajı olarak kabul gördü. Hız rezervi, uçak pilotuna düşmanı yakalama ve ilk saldırıyı yapma ya da mühimmatını tüketip, karşı tarafın takibinden kurtulma imkânı tanırdı.
Sputnik, İkinci Dünya Savaşı sırasında gökyüzüne hâkim olan en hızlı ve seri piston motorlu avcı uçaklarını anlatıyor.
Türkiye'nin Afrin'in ardından askeri müdahale ile tehdit ettiği Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'te ABD'nin 3 ay önce kurduğu yeni askeri üssün fotoğrafları uluslararası haber ajansları tarafından aboneleriyle paylaşıldı.
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan 30 cins köpek, açık artırmayla satışa sunulacak.
Anıtkabir'i ziyaret eden Muharrem İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk; Bugün huzurunuza, kurduğunuz ve sonsuza kadar yaşayacak olan cumhuriyetin cumhurbaşkanı adayı olarak geldim. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında sorunlarını çözmüş, halkı mutlu, geleceğe güvenle bakan bir ülke olacağımıza söz veriyorum."
ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle bin 700 kişinin tahliye edildiği Leilani Estates yerleşiminde lavlardan hasar gören konut ve binaların sayısının 35'e ulaştığı bildirildi. Bölgede 2 yeni lav çatlağı oluştu.
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