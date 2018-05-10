Efes-2018: Gerçek mühimmatla tatbikat

İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde jenerik bir senaryoya dayalı olarak icra edilen tatbikatta, aralarında milli ve yerli imkanlarla yapılanların da bulunduğu bazı harp silah ve araçları ilk kez kullanıldı.

Tatbikatı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının yanı sıra Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Gürcistan, Kazakistan, Sudan, Bosna Hersek, Kuveyt, Nijerya, Özbekistan, Katar, Romanya'nın genelkurmay başkanları ile İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Komutanı Rahil Şerif'in de aralarında bulunduğu 38 ülkeden 65 gözlemci ve temsilci takip ediyor.