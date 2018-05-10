Diyarbakır'da 18 yıl sonra final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçını izlemek için çok sayıda futbolsever Diyarbakır'a geldi. Yoğun ilgi dolayısıyla otellerde yer kalmazken, maç öncesi sporseverlerin formalarıyla kentte tarihi ve kültürel mekanları gezmesi renkli görüntüler oluşturdu.

© Fotoğraf : DHA Ziraat Türkiye Kupası finali Diyarbakır'da oynanacak

Diyarbakır'da, Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçının heyecanı yaşanıyor.

Yeni yapılan Diyarbakır Stadı'nda bugün saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı izlemek için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun çeşitli kentlerinden çok sayıda sporsever Diyarbakır'a geldi

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, "Hedefimiz kupayı almak. İyi bir maç ve taraftarıyla bütünleşmiş iki takım. İyi oynayan kazansın" dedi. Hızlı, Akhisarspor'un kazanmasını ve kupayla dönmeyi beklediklerini söyledi.

Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek finale yükselmişti.