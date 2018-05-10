Diyarbakır'da 18 yıl sonra final heyecanı

Yeni yapılan Diyarbakır Stadı'nda bugün saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı izlemek için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun çeşitli kentlerinden çok sayıda sporsever Diyarbakır'a geldi
Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, "Hedefimiz kupayı almak. İyi bir maç ve taraftarıyla bütünleşmiş iki takım. İyi oynayan kazansın" dedi. Hızlı, Akhisarspor'un kazanmasını ve kupayla dönmeyi beklediklerini söyledi.
Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek finale yükselmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)