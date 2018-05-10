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    New York’ta düzenlenen Met Gala 2018'in geceye damga vuran kıyafetleri

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    • Met Gala 2018'e damga vuran kıyafetler
    • Met Gala 2018'e damga vuran kıyafetler
    • Met Gala 2018'e damga vuran kıyafetler
    • Met Gala 2018'e damga vuran kıyafetler
    • Met Gala 2018'e damga vuran kıyafetler
    • Met Gala 2018'e damga vuran kıyafetler
    • Met Gala 2018'e damga vuran kıyafetler
    • Met Gala 2018'e damga vuran kıyafetler
    • Met Gala 2018'e damga vuran kıyafetler
    • Met Gala 2018'e damga vuran kıyafetler
    • Met Gala 2018'e damga vuran kıyafetler
    • Met Gala 2018'e damga vuran kıyafetler
    © REUTERS / Brendan McDermid
    Şarkıcı Miley Cyrus çıplak sırt elbisesiyle Met Gala 2018 törenine damga vuranlardan biriydi.

    Yılın en önemli moda etkinliklerinden biri olan Met Gala, dünyaca ünlü yıldızların katıldığı bir törenle New York'ta gerçekleştirildi. Gala’nın teması “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) olarak belirlendi.

    Geceye katılan Rihanna, Sarah Jessica Parker, Kim Kardashian, Madonna gibi yıldızlar temaya uygun ilginç kıyafetler giydi. Met Gala 2018’in kırmızı halısında boy gösteren yıldızlar, Sputnik’in derlediği seçkide.

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    Etiketler:
    Miley Cyrus, Bella Hadid, Kim Kardashian, Madonna, Irina Shayk
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