New York’ta düzenlenen Met Gala 2018'in geceye damga vuran kıyafetleri

Geceye katılan Rihanna, Sarah Jessica Parker, Kim Kardashian, Madonna gibi yıldızlar temaya uygun ilginç kıyafetler giydi. Met Gala 2018’in kırmızı halısında boy gösteren yıldızlar, Sputnik’in derlediği seçkide.
Yılın en önemli moda etkinliklerinden biri olan Met Gala, dünyaca ünlü yıldızların katıldığı bir törenle New York'ta gerçekleştirildi. Gala’nın teması “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) olarak belirlendi.
Geceye katılan Rihanna, Sarah Jessica Parker, Kim Kardashian, Madonna gibi yıldızlar temaya uygun ilginç kıyafetler giydi. Met Gala 2018’in kırmızı halısında boy gösteren yıldızlar, Sputnik’in derlediği seçkide.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’deki Gece Hokey Ligi (NHL) yıldızlar takımıyla oynadığı maçta rakip takıma yedi gol attı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçını izlemek için çok sayıda futbolsever Diyarbakır'a geldi. Yoğun ilgi dolayısıyla otellerde yer kalmazken, maç öncesi sporseverlerin formalarıyla kentte tarihi ve kültürel mekanları gezmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Zafer Günü’nde Rusya semaları binlerce görkemli havai fişekle aydınlandı. SSCB’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının 73. yıldönümü resmi törenleri kapsamında Rusya’nın birçok şehrinde rengarenk havai fişek gösterileri düzenlendi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü gece faaliyetlerine katıldı. Tatbikatta planlı hedefler, gerçek mühimmat kullanılarak imha edildi.
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