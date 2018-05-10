Putin Soçi'de hokey oynadı, 5 gol attı

Ayrıntılar Sputnik fotogalerisinde.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’deki Gece Hokey Ligi (NHL) yıldızlar takımıyla oynadığı maçta rakip takıma yedi gol attı.
Ayrıntılar Sputnik fotogalerisinde.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçını izlemek için çok sayıda futbolsever Diyarbakır'a geldi. Yoğun ilgi dolayısıyla otellerde yer kalmazken, maç öncesi sporseverlerin formalarıyla kentte tarihi ve kültürel mekanları gezmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Zafer Günü’nde Rusya semaları binlerce görkemli havai fişekle aydınlandı. SSCB’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının 73. yıldönümü resmi törenleri kapsamında Rusya’nın birçok şehrinde rengarenk havai fişek gösterileri düzenlendi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü gece faaliyetlerine katıldı. Tatbikatta planlı hedefler, gerçek mühimmat kullanılarak imha edildi.
Hız, her zaman bir hava çatışmasının en önemli avantajı olarak kabul gördü. Hız rezervi, uçak pilotuna düşmanı yakalama ve ilk saldırıyı yapma ya da mühimmatını tüketip, karşı tarafın takibinden kurtulma imkânı tanırdı.
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