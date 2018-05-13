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    'Cumhurbaşkanım istediği için bırakıyorum' diyen Sofuoğlu, pistlere veda etti

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    • Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.
    • Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.
    • Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.
    • Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.
    • Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.
    © AA / Hüseyin Doğru
    Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağı olan İtalya Grand Prix’inde kısa bir sürüş gerçekleştiren Red Bull sporcusu Sofuoğlu, tribünleri selamladı ve binlerce taraftar tarafından ayakta alkışlandı.

    Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan motosikletçi Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.

    Kenan Sofuoğlu
    © AA /
    Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanımın isteği üzerine kariyerimi noktalıyorum
    Sofuoğlu için Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağı İtalya yarışında jübile organizasyonu düzenlendi.

    Imola Pisti'ndeki şampiyonanın bugünkü sıralama turlarına katılan Sofuoğlu, ardından basın toplantısı düzenleyerek aktif sporculuk kariyerini noktaladı.

    Sofuoğlu, "Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum. Bu hafta sonu İtalya'da jübile yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı, düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu" açıklamasında bulunmuştu.

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    Etiketler:
    Kenan Sofuoğlu, İtalya, Türkiye
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