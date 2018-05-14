Premier Lig'in Türk yıldızları Erdoğan'la buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etti.
İngiltere'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Premier Ligi'nde oynayan Türk futbolcularla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etti.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’deki Gece Hokey Ligi (NHL) yıldızlar takımıyla oynadığı maçta rakip takıma yedi gol attı.
Yılın en önemli moda etkinliklerinden biri olan Met Gala, dünyaca ünlü yıldızların katıldığı bir törenle New York'ta gerçekleştirildi. Gala’nın teması “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) olarak belirlendi.
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