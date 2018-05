Premier Lig'in Türk yıldızları Erdoğan'la buluştu

Yılın en önemli moda etkinliklerinden biri olan Met Gala, dünyaca ünlü yıldızların katıldığı bir törenle New York'ta gerçekleştirildi. Gala’nın teması “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) olarak belirlendi.