İran'daki 1500 yıllık yeraltı şehrinden görüntüler

Günümüzde bir yerli sakin tarafından tesadüfen ortaya çıkarılan bu şehir, eski dönemlerde halk tarafından sığınak olarak kullanılıyordu.
Turistlerin yoğun ilgisini çeken yer altı şehrin görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.
İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Kaşan kentinin 5 km kuzeyinde bulunan ve 1500 yıllık tarihe sahip olan Nuşabad yeraltı şehri, eski çağ mimari eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Günümüzde bir yerli sakin tarafından tesadüfen ortaya çıkarılan bu şehir, eski dönemlerde halk tarafından sığınak olarak kullanılıyordu.
Turistlerin yoğun ilgisini çeken yer altı şehrin görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.
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