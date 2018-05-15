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    İran'daki 1500 yıllık yeraltı şehrinden görüntüler

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    • İran'daki Nuşabad yeraltı şehri
    • İran'daki Nuşabad yeraltı şehri
    • İran'daki Nuşabad yeraltı şehri
    • İran'daki Nuşabad yeraltı şehri
    • İran'daki Nuşabad yeraltı şehri
    • İran'daki Nuşabad yeraltı şehri
    • İran'daki Nuşabad yeraltı şehri
    • İran'daki Nuşabad yeraltı şehri
    • İran'daki Nuşabad yeraltı şehri
    © Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh
    İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Kaşan kentinin 5 km kuzeyinde bulunan Nuşabad yeraltı şehrinin tünellerinden biri.

    İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Kaşan kentinin 5 km kuzeyinde bulunan ve 1500 yıllık tarihe sahip olan Nuşabad yeraltı şehri, eski çağ mimari eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

    Günümüzde bir yerli sakin tarafından tesadüfen ortaya çıkarılan bu şehir, eski dönemlerde halk tarafından sığınak olarak kullanılıyordu. 

    Turistlerin yoğun ilgisini çeken yer altı şehrin görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.

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    Etiketler:
    Nuşabad, Yeraltı şehri, İsfahan, İran
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