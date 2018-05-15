İran'daki 1500 yıllık yeraltı şehrinden görüntüler

'Milenyum çocukları' olarak adlandırılan 2000 yılında doğanlar ve o yıl bir yaşına henüz girmemiş olanlar, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, ilk defa sandık başına giderek oy kullanacak.