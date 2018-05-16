İsveçli ve Norveçli aktivistler, teknelerle Gazze'ye gidiyor

Ship to Gaza Derneği Basın Sözcüsü Ellen Hansson, İsrail'in ablukasını delmek için 'Gazze için Donanma' adlı girişim olarak bir yıldır hazırlık yaptıklarını söyledi.

Hansson, ''Donanmadaki küçük gemiler Fransa'daki kanallar üzerinden, büyük gemiler de okyanustan Gazze'ye gidecek'' dedi.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için kararlı olduklarını vurgulayan Hansson, ''Bu sefer çok daha iyi bir organizasyonla İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı dünyanın dikkatine sunacağız'' diye konuştu.