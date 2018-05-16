Gazze'deki katliamın en küçük kurbanı

İsrail, 2 gün önce Gazze sınırında ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto ederek barışçı gösteri düzenleyen Filistinlilere yönelik katliam yaptı, 8'i çocuk 60 kişi hayatını kaybetti.

Haaretz'in aktardığına Gazzeli sağlık yetkilileri ilk açıklamasında 8 aylık Leyla Gandur adlı bebeğin İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilenerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Adını vermek istemeyen bir doktor bebeğin önceden var olan bir rahasızlığa sahip olduğunu ve gazdan etkilenmesi sonucu öldüğüne inanmadığını söylese de konu hakkında Gazze merkezli insan hakları örgütü El Mezan'ın incelemeleri sürüyor.