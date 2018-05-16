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    Gazze'deki katliamın en küçük kurbanı

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    • İsrail, 2 gün önce Gazze sınırında ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto ederek barışçı gösteri düzenleyen Filistinlilere yönelik katliam yaptı, 8'i çocuk 60 kişi hayatını kaybetti. Haaretz'in aktardığına Gazzeli sağlık yetkilileri ilk açıklamasında 8 aylık Leyla Gandur adlı bebeğin İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilenerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Adını vermek istemeyen bir doktor bebeğin önceden var olan bir rahasızlığa sahip olduğunu ve gazdan etkilenmesi sonucu öldüğüne inanmadığını söylese de konu hakkında Gazze merkezli insan hakları örgütü El Mezan'ın incelemeleri sürüyor.
    • Leyla'nın annesi Meryem el Gandur, İsrail güçlerinin, sevmeye doyamadığı yavrusunu elinden aldığını söyledi. Gözü yaşlı anne Gandur, önceki gün Leyla hasta olduğu için gösterilere katılamadığını ancak kendisinden habersiz Leyla'nın 13 yaşındaki abisinin kardeşini alarak anneannesinin yanına gösterilerin olduğu Gazze sınırına götürdüğünü anlattı. Kızının her daim gülen bir bebek olduğunu ifade eden Gandur, göz yaşartıcı gaz bombaları nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirttiği evladının ölümünden İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi.
    • Leyla'nın anneannesi Heyam Ömer de İsrail güçlerinin, gösteriler sırasında çocuk ve bebeklere aldırış etmeden gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını anlatarak, İşgal güçleri göz yaşartıcı gaz bombaları atmaya başladığında onu korumak istedim, eve getirdim. Bebeğin rengi değişmişti. Koşarak hastaneye götürdüm ancak doktorlar göz yaşartıcı gaz bombaları nedeniyle şehit olduğunu söyledi dedi. Ömer, İsrail'in, barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere yönelik katliamlarının hesabını vermesini istedi.
    • Leyla'nın amcası Mustafa Gandur da Her yerden gaz atıyorlardı. Hiçbir şey görülmüyordu. Gaz fişeklerini sayamıyordunuz bile diyor. İngiliz Times gazetesi Leyla'nın 17 yaşındaki annesi Meryem'in protestolarda yer alan bir otobüs dolusu kadın ve çocuk arasında yer aldığını ve kalabalığa onlarca gaz fişeği atıldığında, olayların uzağındaki bir çadıra götürüldüğünü aktardı. Leyla'nın kuzeni Cihad Gandur Ama sürekli ağlıyordu ve bir akrabamız cephe hattına daha yakın bir yerde olan annesine götürdü. Sonra yine gaz saldırısı oldu dedi.
    • Bebeğinin ölmesinden beri çok az şey söyleyen babası ise Leyla'nın Filistin bayrağına sarılı bedenini kollarında camiye taşırken, Ona dua edin diyerek ağladı.
    © REUTERS / Mohammed Salem
    İsrail, 2 gün önce Gazze sınırında ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto ederek barışçı gösteri düzenleyen Filistinlilere yönelik katliam yaptı, 8'i çocuk 60 kişi hayatını kaybetti.
    Haaretz'in aktardığına Gazzeli sağlık yetkilileri ilk açıklamasında 8 aylık Leyla Gandur adlı bebeğin İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilenerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Adını vermek istemeyen bir doktor bebeğin önceden var olan bir rahasızlığa sahip olduğunu ve gazdan etkilenmesi sonucu öldüğüne inanmadığını söylese de konu hakkında Gazze merkezli insan hakları örgütü El Mezan'ın incelemeleri sürüyor.

    İsrail'in Gazze'de barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında, 8 aylık Leyla, katliamın en küçük kurbanı oldu.

    Etiketler:
    Göz yaşartıcı gaz, Katliam, Bebek, Leyla Gandur, Gazze, Filistin, İsrail
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