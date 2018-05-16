Gazze'deki katliamın en küçük kurbanı

İsrail'in Gazze'de barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında, 8 aylık Leyla, katliamın en küçük kurbanı oldu.
Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan İsveçli ve Norveçli aktivistler, balıkçı tekneleriyle yola çıktı.
İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Kaşan kentinin 5 km kuzeyinde bulunan ve 1500 yıllık tarihe sahip olan Nuşabad yeraltı şehri, eski çağ mimari eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.
'Milenyum çocukları' olarak adlandırılan 2000 yılında doğanlar ve o yıl bir yaşına henüz girmemiş olanlar, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, ilk defa sandık başına giderek oy kullanacak.
İngiltere'de yaşayan Nijeryalı rahibe Esther Abimbola Ajayi, kendi adını taşıyan vakıf çalışmaları çerçevesinde Türkiye’ye geldi. Uçakla Nevşehir’deki Kapadokya Havaalanı’na inen Ajayi ailesi çiçeklerle karşılandı. Rahibe için kurban kesildi, halk oyunları ekibi gösteri düzenledi ve kına gecesi yapıldı.
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