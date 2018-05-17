Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı

Kilimli ilçesindeki maden ocağının eksi 540 kodunda, taşeron olarak galeri açma işi yürüten firmanın 30 çalışanının öldüğü grizu patlamasının 8. yılında madenciler için anma töreni düzenlendi.
Zonguldak'ta 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci, patlamanın 8. yılında Yeni Karadon servis kuyusunun önünde anıldı.
Kilimli ilçesindeki maden ocağının eksi 540 kodunda, taşeron olarak galeri açma işi yürüten firmanın 30 çalışanının öldüğü grizu patlamasının 8. yılında madenciler için anma töreni düzenlendi.
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