Dünyanın farklı ülkelerinde Ramazan coşkusu

İslam dünyasında "11 ayın sultanı" olarak adlandırılan Ramazan ayı bu yıl 16 Mayıs’ta başladı, bitişi ise 14 Haziran akşamına denk gelecek. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki Müslümanlar, Ramazan'ı büyük bir coşku ile karşıladı.