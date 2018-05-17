Dünyanın farklı ülkelerinde Ramazan coşkusu

Birçok ülkede ilk teravih namazı kılındı, mukabeleler okundu, dualar edildi. Dünyanın dört bir yerinden Ramazan görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
İslam dünyasında "11 ayın sultanı" olarak adlandırılan Ramazan ayı bu yıl 16 Mayıs’ta başladı, bitişi ise 14 Haziran akşamına denk gelecek. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki Müslümanlar, Ramazan'ı büyük bir coşku ile karşıladı.
Birçok ülkede ilk teravih namazı kılındı, mukabeleler okundu, dualar edildi. Dünyanın dört bir yerinden Ramazan görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
Zonguldak'ta 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci, patlamanın 8. yılında Yeni Karadon servis kuyusunun önünde anıldı.
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