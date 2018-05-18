Malezya'da eski başbakan Rezak'ın evine operasyon: Para, mücevher ve lüks çantaların olduğu yüzlerce kutuya el kondu

Mazlezya polisi '1Malaysia Development Bhd-(1MDB)' yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın 3 apartman dairesinde yaptığı aramalarda içinde para ve mücevher bulunan 72 adet bavula ve lüks çantaların bulunduğu 284 kutuya el koydu. El konulan varlıklar 5 kamyonla taşındı.
Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla görev yapacak 1000 bekçi adayı, Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nce eğitime alındı.
İslam dünyasında "11 ayın sultanı" olarak adlandırılan Ramazan ayı bu yıl 16 Mayıs’ta başladı, bitişi ise 14 Haziran akşamına denk gelecek. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki Müslümanlar, Ramazan'ı büyük bir coşku ile karşıladı.
Zonguldak'ta 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci, patlamanın 8. yılında Yeni Karadon servis kuyusunun önünde anıldı.
ABD merkezli askeri dergi The National Interest, Rus yapımı çok amaçlı Su-35 avcı uçağını, en gelişmiş Rus uçağı olarak tanımladı.
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