Malezya'da eski başbakan Rezak'ın evine operasyon: Para, mücevher ve lüks çantaların olduğu yüzlerce kutuya el kondu

Bukit Aman Ticari Suçları Araştırma Bürosu (CCID) Amiri Amar Singh, basına yaptığı açıklamada, Necip'in apartman dairelerinde yapılan aramaların 1MDB soruşturmasıyla ilgili olduğunu söyledi. Polis çok sayıda nakit para ve mücevherin bulunduğu 72 adet bavula ve içinde Hermes, Birkin ve Louis Vuitton gibi lüks markaların çantalarının bulunduğu 284 kutuya el konulduğunu duyurdu. Polis amiri Amar, apartmanlardaki aramaların sona erdiğini ancak operasyonların devam edeceğini kaydetti.