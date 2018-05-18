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    Malezya'da eski başbakan Rezak'ın evine operasyon: Para, mücevher ve lüks çantaların olduğu yüzlerce kutuya el kondu

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    • Bukit Aman Ticari Suçları Araştırma Bürosu (CCID) Amiri Amar Singh, basına yaptığı açıklamada, Necip'in apartman dairelerinde yapılan aramaların 1MDB soruşturmasıyla ilgili olduğunu söyledi. Polis çok sayıda nakit para ve mücevherin bulunduğu 72 adet bavula ve içinde Hermes, Birkin ve Louis Vuitton gibi lüks markaların çantalarının bulunduğu 284 kutuya el konulduğunu duyurdu. Polis amiri Amar, apartmanlardaki aramaların sona erdiğini ancak operasyonların devam edeceğini kaydetti.
    • Amar, iki gün önce Başbakanlık ofisinde yapılan aramalarda 1MDB ile ilgili bazı belgelere de ulaşıldığını belirtti. Yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla, 1MDB yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Rezak'ın suçsuz olduğuna karar veren Başsavcı Apandi Ali geçen hafta görevden uzaklaştırılmıştı. Ayrıca soruşturmadaki gizlilik kararı kaldırılarak, gizli tutulan raporlar alınan kararla başsavcılık internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılmıştı.
    • Malezya'da 9 Mayıs'ta gerçekleşen başbakanlık seçimlerini kazanarak Necip'in koltuğuna oturan Mahathir, hükümetinin, devlete ait '1Malaysia Development Bhd' adlı yatırım şirketinden, ABD, İsviçre ve bazı diğer ülkelerde aklandığı sanılan milyarlarca dolar parayı geri almak istediğini belirtmişti. Mahathir, Yolsuzluğa odaklanmak önemli çünkü hala İsviçre, ABD, Singapur ve belki de Lüksemburg'da olan parayı geri almamız gerekiyor. Oralardaki parayı geri almak için ülkelerin hükümetlerine başvuracağız. Para Malezya'ya ait ve 1MDB'den geldi. Paranın Malezya'ya dönmesi için müracaat edeceğiz ifadelerini kullanmıştı.
    • Ülkede 2009 yılından bu yana başbakanlık görevinde bulunan Malezya'nın ikinci başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu ve 56 yıldır iktidarda olan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı.'1MDB' soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.
    • Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon dolarının Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.Necip de paranın bağış olarak geldiğini söyleyerek bunun iktidar partisinin organizasyonlarını finanse etmek için kullanıldığını açıklamıştı. Muhalifler ise paranın 1MDB adlı yatırım şirketinden geldiğini, siyasi destek sağlama ve Necip Rezak'ın kişisel ihtiyaçları için kullanıldığını öne sürmüştü. Bunun üzerine parti içindeki muhaliflerin ve soruşturmayı yürüten başsavcının görevine son verilmişti.
    © AP Photo /
    Bukit Aman Ticari Suçları Araştırma Bürosu (CCID) Amiri Amar Singh, basına yaptığı açıklamada, Necip'in apartman dairelerinde yapılan aramaların 1MDB soruşturmasıyla ilgili olduğunu söyledi. Polis çok sayıda nakit para ve mücevherin bulunduğu 72 adet bavula ve içinde Hermes, Birkin ve Louis Vuitton gibi lüks markaların çantalarının bulunduğu 284 kutuya el konulduğunu duyurdu. Polis amiri Amar, apartmanlardaki aramaların sona erdiğini ancak operasyonların devam edeceğini kaydetti.

    Mazlezya polisi '1Malaysia Development Bhd-(1MDB)' yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın 3 apartman dairesinde yaptığı aramalarda içinde para ve mücevher bulunan 72 adet bavula ve lüks çantaların bulunduğu 284 kutuya el koydu. El konulan varlıklar 5 kamyonla taşındı.

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    Etiketler:
    Yolsuzluk, El koyma, Mücevher, Para, Çanta, Necip Rezak, Malezya
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    Malezya'da eski başbakan Rezak'ın evine operasyon: Para, mücevher ve lüks çantaların olduğu yüzlerce kutuya el kondu
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