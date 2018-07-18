St. Petersburg, Rusya Deniz Kuvvetleri Günü’nü kutlamaya hazırlanıyor

Her kentin günbatımının en iyi göründüğü bir mekanı vardır. Diyarbakır’da bu mekan tarihi surlar oluşturuyor. Günbatımından önce surlarda toplanan gençler hem manzaranın tadını çıkarıyor hem de fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Diyarbakır’ın çeşitli yerlerinden günbatımı ve insan siluetleri Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.