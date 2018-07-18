St. Petersburg, Rusya Deniz Kuvvetleri Günü’nü kutlamaya hazırlanıyor

Kutlamaların deniz kısmına 40’tan fazla savaş gemisi ve Orel nükleer denizaltısının katıması bekleniyor. Resmi olarak 2006 yılından bu yana her yıl Temmuz ayının son haftasonunda kutlanan Rusya Deniz Kuvvetleri Günü çerçevesinde, Kuzey Denizi, Baltık Denizi, Karadeniz ve Hazar Denizi donanmalarının bulunduğu bölgelerde, savaş gemileri, denizaltıları ve askerlerin katıldığı çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
St Petersburg’daki askeri geçit töreni provasından görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)