Irkçılığın en büyük savaşçılarından Nelson Mandela’nın 100. doğum günü

Güney Afrika’nın ilk siyah devlet başkanı olan Mandela, bugün hâlâ pek çok Afrikalı genç tarafından örnek alınıyor. Ömrü boyunca ırkçılığa direnen Güney Afrika’nın efsanevi liderinin kısa yaşam öyküsü, Sputnik’in derlediği seçkide.
Dünya üzerinde ırkçılıkla en fazla mücadele eden ve siyahi insanların hakkını en çok savunan sembol isimlerden biri olan Nelson Mandela, 100. doğum gününde tüm dünyada saygıyla anılıyor.
Güney Afrika’nın ilk siyah devlet başkanı olan Mandela, bugün hâlâ pek çok Afrikalı genç tarafından örnek alınıyor. Ömrü boyunca ırkçılığa direnen Güney Afrika’nın efsanevi liderinin kısa yaşam öyküsü, Sputnik’in derlediği seçkide.
Her kentin günbatımının en iyi göründüğü bir mekanı vardır. Diyarbakır’da bu mekan tarihi surlar oluşturuyor. Günbatımından önce surlarda toplanan gençler hem manzaranın tadını çıkarıyor hem de fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Diyarbakır’ın çeşitli yerlerinden günbatımı ve insan siluetleri Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
Rusya’nın St. Petersburg kentinde Neva Nehri üzerinde, bu yıl 29 Temmuz’da kutlanacak Rusya Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenecek askeri geçit töreninin provası yapıldı.
Orta Rusya’daki Mari El Cumhuriyeti'nde yaşayan ve geleneklerini özenle koruyan Mari halkı, geleneksel Surem (Günahlardan Arınma) Bayramı’nı kutladı.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki Star Rafinerisi şantiyesinde çalışan yaklaşık 600 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)