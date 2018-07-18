Diyarbakır'da günbatımı ve insan silüetleri

Her kentin günbatımının en iyi göründüğü bir mekanı vardır. Diyarbakır’da bu mekan tarihi surlar oluşturuyor. Günbatımından önce surlarda toplanan gençler hem manzaranın tadını çıkarıyor hem de fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Diyarbakır’ın çeşitli yerlerinden günbatımı ve insan siluetleri Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran genel seçimlerinde partisinin seçim beyannamesinde yer alan 'Millet Bahçesi'nin ilki, Sivas'ta açılıyor.
Rusya’nın St. Petersburg kentinde Neva Nehri üzerinde, bu yıl 29 Temmuz’da kutlanacak Rusya Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenecek askeri geçit töreninin provası yapıldı.
Dünya üzerinde ırkçılıkla en fazla mücadele eden ve siyah insanların hakkını en çok savunan sembol isimlerden biri olan Nelson Mandela, 100. doğum gününde tüm dünyada saygıyla anılıyor.
Orta Rusya’daki Mari El Cumhuriyeti'nde yaşayan ve geleneklerini özenle koruyan Mari halkı, geleneksel Surem (Günahlardan Arınma) Bayramı’nı kutladı.
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