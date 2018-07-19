Lonely Planet'e göre Asya'da gezilmesi gereken 10 turistik yer

Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya kadar geniş alanda yer alan Asya'nın en iyi turistik mekanları, Sputnik'in galerisinde.
Gezi rehberi yayıncılığında faaliyet gösteren Lonely Planet'in 'gezi uzmanları', Asya'daki turizm için en iyi yerleri seçti.
Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya kadar geniş alanda yer alan Asya'nın en iyi turistik mekanları, Sputnik'in galerisinde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran genel seçimlerinde partisinin seçim beyannamesinde yer alan 'Millet Bahçesi'nin ilki, Sivas'ta açılıyor.
Her kentin günbatımının en iyi göründüğü bir mekanı vardır. Diyarbakır’da bu mekan tarihi surlar oluşturuyor. Günbatımından önce surlarda toplanan gençler hem manzaranın tadını çıkarıyor hem de fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Diyarbakır’ın çeşitli yerlerinden günbatımı ve insan siluetleri Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
Rusya’nın St. Petersburg kentinde Neva Nehri üzerinde, bu yıl 29 Temmuz’da kutlanacak Rusya Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenecek askeri geçit töreninin provası yapıldı.
Dünya üzerinde ırkçılıkla en fazla mücadele eden ve siyah insanların hakkını en çok savunan sembol isimlerden biri olan Nelson Mandela, 100. doğum gününde tüm dünyada saygıyla anılıyor.
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