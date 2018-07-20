2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri’ni kazanan kareler

Bu yılki yarışmanın çeşitli kategorilerinde birincilik kazanan bazı fotoğraflar, Sputnik’in derlediği seçkide.
2018 iPhone Fotoğraf Yarışması'nın (IPPAWARDS) kazananları açıklandı. Bu sene 11’incisi düzenlenen fotoğrafçılık yarışmasında 140’ın üzerinde ülkeden binlerce fotoğrafçı hikayelerini paylaştı.
Bu yılki yarışmanın çeşitli kategorilerinde birincilik kazanan bazı fotoğraflar, Sputnik’in derlediği seçkide.
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