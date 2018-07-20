2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri’ni kazanan kareler

İlk iPhone modelinin ardından kısa bir süre sonra ortaya çıkan bu yarışma, bu zamana kadar yapılan en uzun süreli iPhone fotoğraf yarışması aynı zamanda. 2007’de Kenan Aktülün’ün kurduğu IPPAWARDS, dünyanın her yerinden başvuru yapan binlerce iPhone fotoğrafçısının eserleri arasından belirleniyor. Katılım ise sadece iPhone veya iPad ile çekilmiş fotoğraflarla yapılabiliyor. Katılım koşullarında bu fotoğrafların kişisel sosyal medya araçları dışında paylaşılmaması gerektiği kaydediliyor. Ayrıca her ne kadar Photoshop’la oynama yapılmasına izin verilmese de fotoğrafçıların iOS uygulamaları kullanarak düzenleme yapılmasına izin veriliyor.

Bu yılki yarışmanın çeşitli kategorilerinde birincilik kazanan bazı fotoğraflar, Sputnik’in derlediği seçkide.