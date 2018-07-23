Bedelli askerlik için hayvanlarını satışa çıkardı: Parayı denkleştirmek oldukça zor

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Bağpınar köyünde yaşayan ve askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında 4 yıllık lisans mezunu Güzelsoy, bedelli parasını denkleştirmek için farklı bir çözüm buldu.