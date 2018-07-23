Bedelli askerlik için hayvanlarını satışa çıkardı: Parayı denkleştirmek oldukça zor

Güzelsoy, sosyal medya hesabından, "Bedelli askerlik 15 bin TL olarak açıklandı. Parayı denkleştirmek oldukça zor. Mecburen eldeki hayvanları satacağım. Bedelli askerlik için hayvanlar satılıktır" notunu paylaştı.
Diyarbakır'da özel sektörde çalışan yüksek lisans öğrencisi Hakan Güzelsoy, bedelli askerlik parasını toplamak için büyük ve küçükbaş hayvanlarını satışa çıkardı.
Güzelsoy, sosyal medya hesabından, "Bedelli askerlik 15 bin TL olarak açıklandı. Parayı denkleştirmek oldukça zor. Mecburen eldeki hayvanları satacağım. Bedelli askerlik için hayvanlar satılıktır" notunu paylaştı.
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