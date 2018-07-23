Sabantuy-2018 adlı uluslararası Tatar ve Başkurt kültürü festivali Moskova’da düzenlendi

Binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Moskova'daki Sabantuy-2018 festivalinden renkli kareler Sputnik'in seçkisinde.
Sabantuy-2018 uluslararası festivali 21 Temmuz’da Kolomenskoye açık havada müzesinde düzenlendi. UNESCO miras listesine dahil edilen Sabantuy, yıllık Tatar ve Başkurtların aile, spor ve emek bayramıdır.
Binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Moskova'daki Sabantuy-2018 festivalinden renkli kareler Sputnik'in seçkisinde.
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