Özil'e bir destek de memleketi Devrek'ten

Devrek Belediyesi tarafından Özil'in, Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da birlikte çektirdiği fotoğrafının bulunduğu dev tabelayla değiştirildi.
Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in, memleketi Devrek'te ismini taşıyan caddeye konulan Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafının bulunduğu dev tabelayla değiştirildi.
Devrek Belediyesi tarafından Özil'in, Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da birlikte çektirdiği fotoğrafının bulunduğu dev tabelayla değiştirildi.
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