Yıldızlı gökyüzünden en iyi görüntüler

Göz kamaştıran fotoğraflar Sputnik’in galerisinde.
Uluslararası astronomik fotoğraf yarışması ‘Insight Astronomy Photographer of the Year 2018’in kısa listesini yayınladı.
Göz kamaştıran fotoğraflar Sputnik’in galerisinde.
Pazartesi günü Yunanistan'da, özellikle Atina'ya bağlı Attika bölgesinde büyük çaplı yangınlar çıktı. Son verilere göre 74 kişi öldü. Ülkede 3 gün yas ilan edildi. Son günlerde, ülkede sıcaklık 40 dereceye ulaştı. Pazartesi günü rüzgarın da etkisiyle yangınlar itfayecilerin başedemediği düzeye ulaşarak kontrolden çıktı.
Fransa Bisiklet Turu’nun (Tour de France) 16. etabı çiftçilerin protestosuna sahne oldu. Sporcuların geçiş güzergâhı üzerine saman balyalarından yığınak yapan çiftçiler, polisin sert müdahalesi ardından dağıtıldılar.
Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in, memleketi Devrek'te ismini taşıyan caddeye konulan Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafının bulunduğu dev tabelayla değiştirildi.
Sabantuy-2018 uluslararası festivali 21 Temmuz’da Kolomenskoye açık havada müzesinde düzenlendi. UNESCO miras listesine dahil edilen Sabantuy, yıllık Tatar ve Başkurtların aile, spor ve emek bayramıdır.
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