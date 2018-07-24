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    • Yıldızlı gökyüzünden en iyi görüntüler
    • Yıldızlı gökyüzünden en iyi görüntüler
    • Yıldızlı gökyüzünden en iyi görüntüler
    • Yıldızlı gökyüzünden en iyi görüntüler
    • Yıldızlı gökyüzünden en iyi görüntüler
    • Yıldızlı gökyüzünden en iyi görüntüler
    • Yıldızlı gökyüzünden en iyi görüntüler
    • Yıldızlı gökyüzünden en iyi görüntüler
    • Yıldızlı gökyüzünden en iyi görüntüler
    • Yıldızlı gökyüzünden en iyi görüntüler
    • Yıldızlı gökyüzünden en iyi görüntüler
    • Yıldızlı gökyüzünden en iyi görüntüler
    • Yıldızlı gökyüzünden en iyi görüntüler
    • Yıldızlı gökyüzünden en iyi görüntüler
    Göksel törenin merkezindeki Kuzey Yıldızı. ABD'li fotoğrafçı Jake Mosher bu etkileyici kareyi yakalayabilmek için çok çaba sarfetmek zorunda kaldı.

    Uluslararası astronomik fotoğraf yarışması ‘Insight Astronomy Photographer of the Year 2018’in kısa listesini yayınladı.

    Göz kamaştıran fotoğraflar Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    Uzay, Fotoğraf yarışması
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    Tüm fotoğraflar

    • Yunanistan'daki orman yangınları
      Son güncelleme: 20:13 24.07.2018
      20:13 24.07.2018

      Yunanistan'daki orman yangınları felaketi

      Pazartesi günü Yunanistan'da, özellikle Atina'ya bağlı Attika bölgesinde büyük çaplı yangınlar çıktı. Son verilere göre 74 kişi öldü. Ülkede 3 gün yas ilan edildi. Son günlerde, ülkede sıcaklık 40 dereceye ulaştı. Pazartesi günü rüzgarın da etkisiyle yangınlar itfayecilerin başedemediği düzeye ulaşarak kontrolden çıktı.

      12
    • Eylemin sona ermesinin ardından yarış kaldığı yerden devam etti.
      Son güncelleme: 17:55 24.07.2018
      17:55 24.07.2018

      Fransa'da bisiklet turuna çiftçilerden protesto

      Fransa Bisiklet Turu’nun (Tour de France) 16. etabı çiftçilerin protestosuna sahne oldu. Sporcuların geçiş güzergâhı üzerine saman balyalarından yığınak yapan çiftçiler, polisin sert müdahalesi ardından dağıtıldılar.

      10
    • Mesut Özil'e memleketi Devrek'ten destek
      Son güncelleme: 11:03 24.07.2018
      11:03 24.07.2018

      Özil'e bir destek de memleketi Devrek'ten

      Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in, memleketi Devrek'te ismini taşıyan caddeye konulan Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafının bulunduğu dev tabelayla değiştirildi.

      6
    • Sabantuy-2018 adlı uluslararası Tatar ve Başkurt kültürü festivali Moskova’da düzenlendi
      Son güncelleme: 20:00 23.07.2018
      20:00 23.07.2018

      Sabantuy-2018 adlı uluslararası Tatar ve Başkurt Kültürü Festivali Moskova’da düzenlendi

      Sabantuy-2018 uluslararası festivali 21 Temmuz’da Kolomenskoye açık havada müzesinde düzenlendi. UNESCO miras listesine dahil edilen Sabantuy, yıllık Tatar ve Başkurtların aile, spor ve emek bayramıdır.

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