'Adnan Oktar' operasyonunda ele geçirilen silahlar görüntülendi

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen silahlar görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonda 73 tabanca ile 23 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildiği ifade edildi.

Vatan Emniyet'te sergilenen silahların arasında, 17 bin havai fişek de yer aldı.