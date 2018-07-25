'Adnan Oktar' operasyonunda ele geçirilen silahlar görüntülendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonda 73 tabanca ile 23 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildiği ifade edildi.
Vatan Emniyet'te sergilenen silahların arasında, 17 bin havai fişek de yer aldı.
Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen silahlar görüntülendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonda 73 tabanca ile 23 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildiği ifade edildi.
Vatan Emniyet'te sergilenen silahların arasında, 17 bin havai fişek de yer aldı.
Uluslararası astronomik fotoğraf yarışması ‘Insight Astronomy Photographer of the Year 2018’in kısa listesini yayınladı.
Pazartesi günü Yunanistan'da, özellikle Atina'ya bağlı Attika bölgesinde büyük çaplı yangınlar çıktı. Son verilere göre 74 kişi öldü. Ülkede 3 gün yas ilan edildi. Son günlerde, ülkede sıcaklık 40 dereceye ulaştı. Pazartesi günü rüzgarın da etkisiyle yangınlar itfayecilerin başedemediği düzeye ulaşarak kontrolden çıktı.
Fransa Bisiklet Turu’nun (Tour de France) 16. etabı çiftçilerin protestosuna sahne oldu. Sporcuların geçiş güzergâhı üzerine saman balyalarından yığınak yapan çiftçiler, polisin sert müdahalesi ardından dağıtıldılar.
Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in, memleketi Devrek'te ismini taşıyan caddeye konulan Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafının bulunduğu dev tabelayla değiştirildi.
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