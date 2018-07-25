Uzayın fatihleri: En ünlü kadın kozmonotlar

25 Temmuz 1984 tarihinde Svetlana Savitskaya, uzay yürüyüşünü gerçekleştiren ilk kadın kozmonot oldu.

Sputnik, uzayın keşfine katkıda bulunan müthiş kadın kozmonotları galerisinde derledi. Bu kadınlardan bazıları uzayın keşfinde kendi hayatlarını bedel olarak ödedi.