Uzayın fatihleri: En ünlü kadın kozmonotlar

Sputnik, uzayın keşfine katkıda bulunan müthiş kadın kozmonotları galerisinde derledi. Bu kadınlardan bazıları uzayın keşfinde kendi hayatlarını bedel olarak ödedi.
25 Temmuz 1984 tarihinde Svetlana Savitskaya, uzay yürüyüşünü gerçekleştiren ilk kadın kozmonot oldu.
Sputnik, uzayın keşfine katkıda bulunan müthiş kadın kozmonotları galerisinde derledi. Bu kadınlardan bazıları uzayın keşfinde kendi hayatlarını bedel olarak ödedi.
Sputnik'in foto muhabirleri, Rusya'nın başkenti Moskova’yı yüksekten görüntülediler.
Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen silahlar görüntülendi.
Uluslararası astronomik fotoğraf yarışması ‘Insight Astronomy Photographer of the Year 2018’in kısa listesini yayınladı.
Pazartesi günü Yunanistan'da, özellikle Atina'ya bağlı Attika bölgesinde büyük çaplı yangınlar çıktı. Son verilere göre 74 kişi öldü. Ülkede 3 gün yas ilan edildi. Son günlerde, ülkede sıcaklık 40 dereceye ulaştı. Pazartesi günü rüzgarın da etkisiyle yangınlar itfayecilerin başedemediği düzeye ulaşarak kontrolden çıktı.
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