​​Erbil'de sadece kadınların girebildiği restoran

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de sadece kadınların gidebildiği bir restoranın açıldı. Restoran çalışanları da sadece kadınlardan oluşuyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil’de kadınlara özel bir restoran açıldı. İşletmenin sahibi, şehirde kadınlara gösterilen 'rahatsız edici ilgiden kurtulmak' için böyle bir restoran açtığını söyledi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de sadece kadınların gidebildiği bir restoranın açıldı. Restoran çalışanları da sadece kadınlardan oluşuyor.
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