Yunanistan'daki yangından kurtulanlar şoku atlatmaya çalışıyor: Biz bir şekilde atlatacağız ama...

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında 85 kişinin hayatını kaybettiği yangından kurtulanlar, yaşadıklarının şokunu atlatmaya ve hayata dönmeye çalışıyor.
Eski Türkler, Tanrı (Tien Şan) Dağlarının en yüksek zirvelerinden biri olan Han Tengri’ye ‘Gök Hakimi’ diyorlardı. Kazakistan’ın en yüksek noktası olan zirve deniz seviyesinden 6995 metre yüksekliğe sahip.
Çin’in başkenti Pekin’de gelişen yapay zeka piyasası ve bu teknolojinin hayatın her alanında kullanılması, bazı Çinli girişimcileri yeni alanlara yönlendiriyor: Seks robotları
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil’de kadınlara özel bir restoran açıldı. İşletmenin sahibi, şehirde kadınlara gösterilen 'rahatsız edici ilgiden kurtulmak' için böyle bir restoran açtığını söyledi.
Bursa'da hediyelik ürünler tasarlayan firma, bedelli askerlik yasasından yararlanacaklar için kredi kartı görünümlü ve 21 gün sayan şafak kartlı künye üretti. İnternette 20 TL'den satışa sunulan künyelere talep yoğun oldu.
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