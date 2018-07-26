Çinli üreticilerden seks robotları için yapay zeka adımı

Çin’in başkenti Pekin’de gelişen yapay zeka piyasası ve bu teknolojinin hayatın her alanında kullanılması, bazı Çinli girişimcileri yeni alanlara yönlendiriyor: Seks robotları
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil’de kadınlara özel bir restoran açıldı. İşletmenin sahibi, şehirde kadınlara gösterilen 'rahatsız edici ilgiden kurtulmak' için böyle bir restoran açtığını söyledi.
Bursa'da hediyelik ürünler tasarlayan firma, bedelli askerlik yasasından yararlanacaklar için kredi kartı görünümlü ve 21 gün sayan şafak kartlı künye üretti. İnternette 20 TL'den satışa sunulan künyelere talep yoğun oldu.
25 Temmuz 1984 tarihinde Svetlana Savitskaya, uzay yürüyüşünü gerçekleştiren ilk kadın kozmonot oldu.
Sputnik'in foto muhabirleri, Rusya'nın başkenti Moskova’yı yüksekten görüntülediler.
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