Kayıt
17:19 26 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Fotoğraf

    Çinli üreticilerden seks robotları için yapay zeka adımı

    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Çin’in seks robotu üreticileri yapay zeka kullanıyor
    • Çin’in seks robotu üreticileri yapay zeka kullanıyor
    • Çin’in seks robotu üreticileri yapay zeka kullanıyor
    • Çin’in seks robotu üreticileri yapay zeka kullanıyor
    • Çin’in seks robotu üreticileri yapay zeka kullanıyor
    • Çin’in seks robotu üreticileri yapay zeka kullanıyor
    • Çin’in seks robotu üreticileri yapay zeka kullanıyor
    © REUTERS / Aly Song
    Çin’in Guangdong eyaletinin güneydoğusunda yer alan WMDOLL, Çin’in en büyük seks robotu üreten şirketlerinden biri. WMDOLL, basit konuşmaları, hareket eden gözler, kollar ve gövdeleri olan seks robotlarını yapay zeka ile güçlendirilmiş robotlar olarak adlandırıyordu. Şirket, bu seks robotlarını 2016 yılı sonunda piyasaya sürdü.

    Çin’in başkenti Pekin’de gelişen yapay zeka piyasası ve bu teknolojinin hayatın her alanında kullanılması, bazı Çinli girişimcileri yeni alanlara yönlendiriyor: Seks robotları

    İlgili konular:

    Seks robotu Samantha'ya 'Hayır' deme özelliği geliyor
    'Kadınları mutlu etmek için yaratılan' seks robotu Henry, satışa çıkıyor
    Etiketler:
    seks robotu, yapay zeka
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    • ​​Erbil'de sadece kadınların girebildiği restoran
      Son güncelleme: 12:10 26.07.2018
      12:10 26.07.2018

      Erbil'de sadece kadınların girebildiği restoran

      Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil’de kadınlara özel bir restoran açıldı. İşletmenin sahibi, şehirde kadınlara gösterilen 'rahatsız edici ilgiden kurtulmak' için böyle bir restoran açtığını söyledi.

      6
    • Kredi kartı görünümlü bedelli künyesi yaptılar
      Son güncelleme: 11:12 26.07.2018
      11:12 26.07.2018

      Kredi kartı görünümlü bedelli künyesi yaptılar

      Bursa'da hediyelik ürünler tasarlayan firma, bedelli askerlik yasasından yararlanacaklar için kredi kartı görünümlü ve 21 gün sayan şafak kartlı künye üretti. İnternette 20 TL'den satışa sunulan künyelere talep yoğun oldu.

      5
    • Uzayın fatihleri: En ünlü kadın astronotlar
      Son güncelleme: 22:41 25.07.2018
      22:41 25.07.2018

      Uzayın fatihleri: En ünlü kadın kozmonotlar

      25 Temmuz 1984 tarihinde Svetlana Savitskaya, uzay yürüyüşünü gerçekleştiren ilk kadın kozmonot oldu.

      13
    • Kuşbakışı görünümünden Moskova
      Son güncelleme: 19:55 25.07.2018
      19:55 25.07.2018

      Kuşbakışı görünümünden Moskova

      Sputnik'in foto muhabirleri, Rusya'nın başkenti Moskova’yı yüksekten görüntülediler.

      14

    Önerilenler

    Multimedya

    Çin’in seks robotu üreticileri yapay zeka kullanıyor
    Çinli üreticilerden seks robotları için yapay zeka adımı
    Karikatür
    Trump: Avrupa Birliği ve ABD birbirini seviyor
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet