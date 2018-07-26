Çinli üreticilerden seks robotları için yapay zeka adımı

Çin’in Guangdong eyaletinin güneydoğusunda yer alan WMDOLL, Çin’in en büyük seks robotu üreten şirketlerinden biri. WMDOLL, basit konuşmaları, hareket eden gözler, kollar ve gövdeleri olan seks robotlarını yapay zeka ile güçlendirilmiş robotlar olarak adlandırıyordu. Şirket, bu seks robotlarını 2016 yılı sonunda piyasaya sürdü.