Eski Türklerin ‘Gök hakimi’ dedikleri dağ zirvesi

Eski Türkler, Tanrı (Tien Şan) Dağlarının en yüksek zirvelerinden biri olan Han Tengri’ye ‘Gök Hakimi’ diyorlardı. Kazakistan’ın en yüksek noktası olan zirve deniz seviyesinden 6995 metre yüksekliğe sahip.

Hiç erimeyen karla kaplı olan bu dağ zirvesi yüzyıllardır kutsal sayılıyor. Zirve ile ilgili bir takım efsaneler ve inançlar hala sürmekte. Sputnik Han Tegri dağ zirvesini anlatan görüntüleri derledi.