762 yıllık mevlevihanede 90 yıl sonra ilk sema

Anadolu'da kurulan ilk dört mevlevihaneden biri olduğu belirtilen ve restore edildikten sonra yeniden hizmete açılan 762 yıllık Antalya Mevlevihanesi'nde, 90 yıl sonra ilk sema gerçekleştirildi.
Antalya'da restore edildikten sonra hizmete sunulan mevlevihanede 90 yıl sonra ilk kez sema yapıldı.
Anadolu'da kurulan ilk dört mevlevihaneden biri olduğu belirtilen ve restore edildikten sonra yeniden hizmete açılan 762 yıllık Antalya Mevlevihanesi'nde, 90 yıl sonra ilk sema gerçekleştirildi.
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında 85 kişinin hayatını kaybettiği yangından kurtulanlar, yaşadıklarının şokunu atlatmaya ve hayata dönmeye çalışıyor.
Eski Türkler, Tanrı (Tien Şan) Dağlarının en yüksek zirvelerinden biri olan Han Tengri’ye ‘Gök Hakimi’ diyorlardı. Kazakistan’ın en yüksek noktası olan zirve deniz seviyesinden 6995 metre yüksekliğe sahip.
Çin’in başkenti Pekin’de gelişen yapay zeka piyasası ve bu teknolojinin hayatın her alanında kullanılması, bazı Çinli girişimcileri yeni alanlara yönlendiriyor: Seks robotları
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil’de kadınlara özel bir restoran açıldı. İşletmenin sahibi, şehirde kadınlara gösterilen 'rahatsız edici ilgiden kurtulmak' için böyle bir restoran açtığını söyledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)