12 bin yıllık Hasankeyf’te son demler

Sputnik, Ilısu Barajı çalışmalarının devam ettiği Hasankeyf'in son görüntüleri derledi.
12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf, çalışmaları süren Ilısu Barajı altında kalacak. Çevre illerden gelen vatandaşlar Hasankeyf’e son ziyaretlerini gerçekleştiriyor.
Sputnik, Ilısu Barajı çalışmalarının devam ettiği Hasankeyf'in son görüntüleri derledi.
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