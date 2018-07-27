Rusya’nın FIFA Dünya Kupası hazırlığı, 'Hazırlık No.1' sergisiyle dünyaya tanıtıldı

Avusturya, Azerbaycan, Argantin, Bulgaristan, Brezilya, Macaristan, Vietnam, Almanya, Danimarka, İsrail, Hindistan, İspanya, İtalya, Lübnan, Moğolistan, Nepal, Nikaragua, Sırbistan, ABD, Türkiye, Finlandiya ve Fransa sakinleri, FIFA Dünya Kupası maçlarının oynandığı Rusya’nın 11 şehrinde gereken altyapı ve modernizasyonla ilgili hayata geçirilen kapsamlı çalışmaları inceleme fırsatını yakaladı.

Sputnik Görsel Projeler Başkanı Oksana Oleynik, "Serginin dünyanın her yerinde halkın büyük ilgisini çektiği için memnuniyet duyuyoruz. Futbol hayranlarını Rusya’nın ilk Dünya Kupası’nın festival atmosferine ilişkilendirmek bizim için çok önemliydi" dedi.

Yurtdışındaki temsilciliklerinde RUSSIA 2018 Taraftar Evi bilgi ve servis programını hayata geçiren Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) da projenin partneri oldu.

Rossotrudniçestvo Başkanı Eleonora Mitrofanova, “Sputnik haber ajansıyla yaptığımız yeni ve başarılı ortak projeden memnunuz. Hazırlık No 1 sergisi, sadece temsilciliklerimizde açtığımız taraftar evlerinde yapılmadı. Birçok diğer temsilciklerimiz bunu modern Rusya’nın imajını tanıtmak için güzel bir fırsat olarak gördü” diye kaydetti.