Plaj hentbolu kraliçeleri

Sputnik, Dünya Plaj Hentbolu Şampiyonası’nın kadınlar ayağından parlak kareleri derledi.
Rusya Federasyonu’na dahil Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da, 24 Temmuz Salı günü, Dünya Plaj Hentbolu Şampiyonası başladı. Rusya, bu yıl sekizincisi yapılan bu turnuvaya ilk kez ev sahipliği yapıyor. Turnuvaya 16 erkekler ve aynı sayıda kadınlar takımı katılıyor.
Sputnik, Dünya Plaj Hentbolu Şampiyonası’nın kadınlar ayağından parlak kareleri derledi.
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