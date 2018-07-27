Kanlı Ay tutulması öncesi Van'da dolunay manzaraları

Yüzyılın en uzun Ay tutulması öncesi, Van'da dolunay manzaraları objektife yansıdı.
Yüzyılın en uzun Ay tutulması bugün yaşanacak. Ay tutulmasının 2 saate sürmesi beklenirken, tutulma Türkiye'den saat 20.13 itibariyle izlenebilecek.
Yüzyılın en uzun Ay tutulması öncesi, Van'da dolunay manzaraları objektife yansıdı.
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