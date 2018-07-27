Yaz anıları: St.Petersburg’da 'Beyaz geceler' bitiyor

'Beyaz geceler', gecelerin epeyce açık olduğu, alacakaranlığın yaşandığı bir dönem. Rusya’nın kuzey başkenti St.Petersburg’a en çok bu dönemde turist gelir. Çeşitli ülkelerden milyonlarca gezgin Neva nehrin kenarında bulunan şehri, Beyaz gecelerin yaşandığı dönemde görmek istiyor.

Ne yazık ki beyaz geceler dönemi sona eriyor, yakında kısa kuzey yaz da bitecek. Sputnik muhteşem St.Petersburg’taki beyaz gecelerin ne olduğunu hatırlamayı teklif ediyor.