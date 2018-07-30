Rize'ye dev çay bardağı heykeli dikilecek

RTB tarafından sahil dolgu alanında, 9520 metrekare alan üzerinde 'Çay Çarşısı' kurulması için proje hazırlandı. 4100 metrekare kapalı alana sahip olacak proje Karadeniz'in yöresel mimarisindeki yapılarıyla inşa edilecek çay evleri, çay tadım ve satış reyonları, sinema salonları, sergi alanları, restoranlar ve 'Çay Müzesi'nden oluşacak. Dev bardak heykelinin de yer alacağı 'Çay Çarşısı'nın çevre düzenlemesinde, çay bahçesi konseptine uygun peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Yaklaşık 10 milyon TL'ye mal olacak proje, 1.5 yılda tamamlanacak.