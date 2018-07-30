Rize'ye dev çay bardağı heykeli dikilecek

Rize Ticaret Borsası (RTB) tarafından 9520 metrekare alan üzerinde kurulacak olan çarşı, Karadeniz'in yöresel mimarisindeki yapılarıyla inşa edilecek çay evleri, tadım ve satış reyonları, sinema salonları, restoranlar ve 'Çay Müzesi'nden oluşacak.
Çayı ile ünlü Rize'de, içerisinde dev bardak heykelinin de yer alacağı 'Çay Çarşısı' kurulması için çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği belirtilen çarşı, yaklaşık 10 milyon liraya mal olacak.
Rize Ticaret Borsası (RTB) tarafından 9520 metrekare alan üzerinde kurulacak olan çarşı, Karadeniz'in yöresel mimarisindeki yapılarıyla inşa edilecek çay evleri, tadım ve satış reyonları, sinema salonları, restoranlar ve 'Çay Müzesi'nden oluşacak.
'Beyaz geceler', gecelerin epeyce açık olduğu, alacakaranlığın yaşandığı bir dönem. Rusya’nın kuzey başkenti St.Petersburg’a en çok bu dönemde turist gelir. Çeşitli ülkelerden milyonlarca gezgin Neva nehrin kenarında bulunan şehri, Beyaz gecelerin yaşandığı dönemde görmek istiyor.
Rusya Federasyonu’na dahil Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da, 24 Temmuz Salı günü, Dünya Plaj Hentbolu Şampiyonası başladı. Rusya, bu yıl sekizincisi yapılan bu turnuvaya ilk kez ev sahipliği yapıyor. Turnuvaya 16 erkekler ve aynı sayıda kadınlar takımı katılıyor.
Yüzyılın en uzun Ay tutulması bugün yaşanacak. Ay tutulmasının 2 saate sürmesi beklenirken, tutulma Türkiye'den saat 20.13 itibariyle izlenebilecek.
Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı medya grubu çatısı altında faaliyet gösteren Sputnik haber ajansı, FIFA Dünya Şampiyonası sırasında, 22 ülkede ‘Hazırlık No 1’ adıyla fotoğraf sergisi organize etti.
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