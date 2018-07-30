Düğünlerde 'sahte altın' dönemi

Davetlilerden gelin ve damada kadar herkesin kullandığı belirtiliyor.
Şanlıurfa'da, düğün sezonunun açılmasıyla evlenmek isteyen dar gelirli bazı çiftler, yükselen altın fiyatları nedeniyle takı olarak yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve gerçeğinden zor ayırt edilen imitasyon altınları kullanıyor.
Davetlilerden gelin ve damada kadar herkesin kullandığı belirtiliyor.
Çayı ile ünlü Rize'de, içerisinde dev bardak heykelinin de yer alacağı 'Çay Çarşısı' kurulması için çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği belirtilen çarşı, yaklaşık 10 milyon liraya mal olacak.
'Beyaz geceler', gecelerin epeyce açık olduğu, alacakaranlığın yaşandığı bir dönem. Rusya’nın kuzey başkenti St.Petersburg’a en çok bu dönemde turist gelir. Çeşitli ülkelerden milyonlarca gezgin Neva nehrin kenarında bulunan şehri, Beyaz gecelerin yaşandığı dönemde görmek istiyor.
Rusya Federasyonu’na dahil Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da, 24 Temmuz Salı günü, Dünya Plaj Hentbolu Şampiyonası başladı. Rusya, bu yıl sekizincisi yapılan bu turnuvaya ilk kez ev sahipliği yapıyor. Turnuvaya 16 erkekler ve aynı sayıda kadınlar takımı katılıyor.
Yüzyılın en uzun Ay tutulması bugün yaşanacak. Ay tutulmasının 2 saate sürmesi beklenirken, tutulma Türkiye'den saat 20.13 itibariyle izlenebilecek.
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