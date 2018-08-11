Moskova'da 'Türkiye Festivali' başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) katkısıyla bu yıl ikincisi düzenlenen festival Moskova'nın en prestijli parklarından Krasnaya Presnaya'da açıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 'Türkiye Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) katkısıyla bu yıl ikincisi düzenlenen festival Moskova'nın en prestijli parklarından Krasnaya Presnaya'da açıldı.
Aydın'ın İncirliova ilçesindeki çiftliğinde 12 yıldır deve üretimi yapan Aytekin Kaya, Kurban Bayramı dolayısıyla yurdun çeşitli illerine kurbanlık 20 deve sattıkları söyledi. Kaya, 2 yıldan beri kurbanlık deve alanların çoğunun Suriyeli olduğunu söyledi.
Samsung Electronics üst segment Note serisinin yeni üyesi Galaxy Note9'un duyurusunu yaptı.
Dünya genelinde ve özellikle Avrupa kıtasında son haftalarda etkili sıcak hava dalgası, bazı ülkelerde orman yangınlarına yol açarak can ve mal kayıplarına neden olurken, diğerlerinde de günlük yaşamı etkileyerek ülke yönetimlerini harekete geçirdi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yıkılan köprünün bulunduğu Cevizdere havadan görüntülendi.
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