Moskova'da 'Türkiye Festivali' başladı

Dünya genelinde ve özellikle Avrupa kıtasında son haftalarda etkili sıcak hava dalgası, bazı ülkelerde orman yangınlarına yol açarak can ve mal kayıplarına neden olurken, diğerlerinde de günlük yaşamı etkileyerek ülke yönetimlerini harekete geçirdi.