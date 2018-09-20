Kuzey Kafkasya'daki Yamaç Paraşütü Şampiyonası'ndan göz alıcı kareler

Dünyanın gözü son 11 yılda ilk kez Güney Kore liderini ağırlayan Kuzey Kore'ye çevrildi. Ancak tarihe geçecek bir zirveye ev sahipliği yapan Kore Yarımadası’nda yaşayan sıradan insanların günlük hayatı en az politikacıların görüşmeleri ve imzaladıkları anlaşmalar kadar da kamuoyunun ilgisini çekiyor.