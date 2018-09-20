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    Kuzey Kafkasya'daki Yamaç Paraşütü Şampiyonası'ndan göz alıcı kareler

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    • Kuzey Kafkasya'da Rusya Yamaç Paraşütü Şampiyonası
    • Kuzey Kafkasya'da Rusya Yamaç Paraşütü Şampiyonası
    • Kuzey Kafkasya'da Rusya Yamaç Paraşütü Şampiyonası
    • Kuzey Kafkasya'da Rusya Yamaç Paraşütü Şampiyonası
    • Kuzey Kafkasya'da Rusya Yamaç Paraşütü Şampiyonası
    • Kuzey Kafkasya'da Rusya Yamaç Paraşütü Şampiyonası
    • Kuzey Kafkasya'da Rusya Yamaç Paraşütü Şampiyonası
    • Kuzey Kafkasya'da Rusya Yamaç Paraşütü Şampiyonası
    © Sputnik / Denis Abramov
    Rusya Yamaç Paraşütü Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Çegem Vadisi'nden bir kare

    Rusya'ya bağlı Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’ndeki Çegem Vadisi'nde düzenlenen Rusya Yamaç Paraşütü Şampiyonası, ülkenin dört bir yanından hava sporları meraklılarının ilgisini çekiyor. Rusya’nın çeşitli bölgelerinden onlarca sporcunun katıldığı şampiyona, pitoresk Kuzey Kafkasya manzaraları ile uyum sağlayarak renkli görüntülere sahne oluyor.

    Her yıl düzenlenen yarışmanın bu seneki organizsyonundan göz alıcı kareler, Sputnik’in galerisinde.

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    Etiketler:
    Şampiyona, Yamaç paraşütü, Kuzey Kafkasya, Rusya
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    Kuzey Kafkasya'da Rusya Yamaç Paraşütü Şampiyonası
    Kuzey Kafkasya'daki Yamaç Paraşütü Şampiyonası'ndan göz alıcı kareler
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