Kuzey Kafkasya'daki Yamaç Paraşütü Şampiyonası'ndan göz alıcı kareler

Her yıl düzenlenen yarışmanın bu seneki organizsyonundan göz alıcı kareler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya'ya bağlı Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’ndeki Çegem Vadisi'nde düzenlenen Rusya Yamaç Paraşütü Şampiyonası, ülkenin dört bir yanından hava sporları meraklılarının ilgisini çekiyor. Rusya’nın çeşitli bölgelerinden onlarca sporcunun katıldığı şampiyona, pitoresk Kuzey Kafkasya manzaraları ile uyum sağlayarak renkli görüntülere sahne oluyor.
Her yıl düzenlenen yarışmanın bu seneki organizsyonundan göz alıcı kareler, Sputnik’in galerisinde.
871 yıl önce Batman Çayı üzerinde yapılan Malabadi Köprüsü, mimari yapısı ile Evliya Çelebi'den, Albert Gabriel'e kadar her göreni kendisine hayran bırakmış.
TEKNOFEST İstanbul öncesinde Türk Yıldızları İstanbul Boğazı’nda gösteri düzenledi. Heyecan verici dakikalara sahne olan gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye ve Rusya'nın, silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması için anlaştığı İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 12 gözlem noktasının daha da güçlendirilmesi için bölgeye 12 tonluk beton bloklar sevk edildi.
Dünyanın gözü son 11 yılda ilk kez Güney Kore liderini ağırlayan Kuzey Kore'ye çevrildi. Ancak tarihe geçecek bir zirveye ev sahipliği yapan Kore Yarımadası’nda yaşayan sıradan insanların günlük hayatı en az politikacıların görüşmeleri ve imzaladıkları anlaşmalar kadar da kamuoyunun ilgisini çekiyor.
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