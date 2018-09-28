Marilyn Monroe'nun düğün arabası, açık artırmaya çıkıyor

Rusya'ya bağlı olan ve “göller ülkesi” olarak adlandırılan Karelya Cumhuriyeti'nde yer alan Ladoga Gölü’nün kuzeyinde doğa güzellikleri ve tarihi manastırlarıyla görenleri büyüleyen Valaam Takımadaları bulunuyor. Takımadaların en büyüğü Valaam Adası, XIV. yüzyıldan kalma manastırıyla ünlüdür.