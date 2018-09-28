Marilyn Monroe'nun düğün arabası, açık artırmaya çıkıyor

Marilyn Monroe'nun 1956 model Ford Thunderbird arabası açık artırmaya çıkıyor. Arabanın tahmini satış fiyatı 500 bin dolar.
Diyarbakır’ın tarihi Sur İlçesi’ndeki dar sokaklarını gezince her kapı önünde veya sokak başında oturmuş yaşlı kadınlarla karşılaşırsınız.
Batı Pasifik Okyanusu ülkesi Mikronezya’nın Pohnpei Adası’ndan Papua Yeni Gine’nin (PNG) başkenti Port Moresby'ye giderken Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı'na aktarma için alçaldığı sırada denize inen uçaktaki 47 kişi kurtarıldı, yolculardan 4'ü yaralandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, tutkunu olduğu klasik otomobilinin figürünü taşıyan bir yüzük hediye edildi.
Rusya'ya bağlı olan ve “göller ülkesi” olarak adlandırılan Karelya Cumhuriyeti'nde yer alan Ladoga Gölü’nün kuzeyinde doğa güzellikleri ve tarihi manastırlarıyla görenleri büyüleyen Valaam Takımadaları bulunuyor. Takımadaların en büyüğü Valaam Adası, XIV. yüzyıldan kalma manastırıyla ünlüdür.
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