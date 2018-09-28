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    Bahçeli, 'klasik' tutkusunu parmağında taşıyacak

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    • Bahçeli, 'klasik' tutkusunu parmağında taşıyacak
    • Bahçeli, 'klasik' tutkusunu parmağında taşıyacak
    • Bahçeli, 'klasik' tutkusunu parmağında taşıyacak
    • Bahçeli, 'klasik' tutkusunu parmağında taşıyacak
    • Bahçeli, 'klasik' tutkusunu parmağında taşıyacak
    © AA / MHP
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, tutkunu olduğu klasik otomobilinin figürünü taşıyan bir yüzük hediye edildi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, tutkunu olduğu klasik otomobilinin figürünü taşıyan bir yüzük hediye edildi.

    Takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, MHP lideri Bahçeli için üzerinde zaman zaman kullandığı 1982 model Chrysler marka otomobilin figürü ile ülkücülüğün ilkesi 9 ışığı simgeleyen 9 yıldız bulunan bir yüzük tasarladı.

    Gümüş ve bronz kullanılarak ve tamamen elde işlenerek hazırlanan yüzüğün yapımı, tasarım aşaması hariç iki hafta sürdü.

    Özel tasarım yüzüğe MHP liderinin isim ve soy isminin baş harfleri "D" ve "B" de işlendi.

    Küçükdemirel, yüzüğü MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli'ye takdim etti.

    Etiketler:
    yüzük, Klasik araba, MHP, Devlet Bahçeli, Türkiye
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