Selman ve Kuveyt Emiri Körfez iş birliğini görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ‘Körfez iş birliğini desteklemek’ için sarf edilen çabaları görüştü.
Türkiye'de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir ayırt edici işaret konulması zorunluluğunun getirilmesinin ardından "Yerli üretim" logolu ürünler raflarda yerini aldı.
Diyarbakır’ın tarihi Sur İlçesi’ndeki dar sokaklarını gezince her kapı önünde veya sokak başında oturmuş yaşlı kadınlarla karşılaşırsınız.
Batı Pasifik Okyanusu ülkesi Mikronezya’nın Pohnpei Adası’ndan Papua Yeni Gine’nin (PNG) başkenti Port Moresby'ye giderken Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı'na aktarma için alçaldığı sırada denize inen uçaktaki 47 kişi kurtarıldı, yolculardan 4'ü yaralandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, tutkunu olduğu klasik otomobilinin figürünü taşıyan bir yüzük hediye edildi.
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