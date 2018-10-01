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13:51 01 Ekim 2018
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    'Yerli üretim' logolu etiketler raflarda

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    • tüketici, alışveriş, market
    • 'Yerli üretim' logolu etiketler
    • 'Yerli üretim' logolu etiketler
    • 'Yerli üretim' logolu etiketler
    • Ruhsar Pekcan, Yerli Üretim logosu
    • tüketici, alışveriş, market
    © AA /
    ‘Yerli üretim’ logosuna sahip etiketli ürünler, bazı market raflarında yer almaya başladı.

    Türkiye'de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir ayırt edici işaret konulması zorunluluğunun getirilmesinin ardından "Yerli üretim" logolu ürünler raflarda yerini aldı.

    Türkiye'nin içinde bulunduğu sürece bağlı olarak yerli malına verilen önemin bu logo sayesinde artacağını ve tüketicilerin de ilgisini çekeceğini düşündüğünü belirten Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, şöyle devam etti:

    "Yerli malına sahip çıkmalıyız, çünkü yerli malı memleket malıdır. Bu uygulamayı son derece doğru ve yerinde görüyoruz. Memleket malına hep birlikte sahip çıkalım. İlgili yönetmelik 18 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Şimdiden logoların raflardaki yerini alması çok sevindirici. Tüketiciler artık yerli ürünleri rahatlıkla fark edecek ve tercihini o ürünlerden yana kullanacak. Ekonomimizin gelişmesi adına önemli bir uygulama. Bunun kısa bir zaman içinde yaygınlaşacağını tahmin ediyorum. Çünkü böyle bir ihtiyaç vardı."

    Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da Ticaret Bakanlığınca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un Fiyat Etiketi başlıklı 54. maddesine dayalı olarak çıkarılan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, yerli üretim ürün etiketlerinde ayırt edici logo kullanılması zorunluluğunun 3 Ekim'de yürürlüğe gireceğini söyledi.

    Ağaoğlu, yeni düzenlemeyle etikette, malın satış fiyatının yanında birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması zorunluluğu getirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Böylelikle tüketici raftaki ürünün menşeinin yanı sıra fiyatının ne zaman değiştirilmiş olduğunu da görebilecek. Etikette yerli üretim logosu kullanmayan veya etiket yönetmeliğinde öngörülen kurallara uymayan perakende satıcılara, her bir ürün etiketi için 274 lira para cezası uygulanacak. Etiketle ilgili ihbarlar ticaret il müdürlüklerine, zabıtalara ve mülki amirlere yapılabileceği gibi tüketiciler Alo 175 hattına da ihbarda bulunabilecek. Logonun bazı marketlerde, raflarda kullanılmaya başladığını duyduk ve gördük. Türkiye'de üretilen ürünlerin belli ve ayırt edici olması güzel. Tüketiciler bundan sonra aldıkları ürünün yerli olup olmadığını görecekler. Logonun şimdiden kullanılmaya başlaması de iyi oldu. Bu logonun çok kısa zamanda bütün tarife ve fiyat listelerinde yer alacağını ümit ediyorum."

     

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    Etiketler:
    Yerli üretim’ logosu, Tüketici Başvuru Merkezi, Bursa Tüketiciler Derneği, Ticaret Bakanlığı, Aydın Ağaoğlu, Sıtkı Yılmaz, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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    'Yerli üretim' logolu etiketler raflarda
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